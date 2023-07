"A comunidade está em choque", diz marido de homem morto em ação policial no Calafate

Companheiro e amigos do ajudante de pedreiro Mateus Sampaio de Alencar, 26 anos, que foi morto a tiros dentro da própria casa, na Fazenda Grande do Retiro, em Salvador, alegam que agentes da Polícia Militar invadiram o local e assassinaram o homem no quarto onde ele dormia com o marido, Paulo César Julião Bispo. Em nota, a PM informou que o jovem foi baleado durante um tiroteio.



Ao CORREIO, Paulo César disse que ele e Mateus estavam dormindo quando agentes militares invadiram a residência do casal, localizada na região do Calafate, às 8h do último domingo (23). "Quando eu levantei, ainda nu, eu vi uma pistola na minha cara", relata. Mesmo após dizer que era inocente, os policiais teriam colocado Paulo na cozinha e Mateus no chão do quarto.