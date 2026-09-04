BAHIA

À espera da regulação: Justiça manda transferir mulher com risco de vida internada há 16 dias em UPA

Ana Paula dos Santos Dias, de 44 anos, foi diagnosticada com hiperleucocitose persistente

Millena Marques

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 16:25

Ana Paula dos Santos Dias Crédito: Arquivo pessoal

A Justiça da Bahia concedeu tutela de urgência que determina que o Estado promova a transferência de Ana Paula dos Santos Dias, cabeleireira que está internada há 16 dias na UPA de Cruz das Almas, no Recôncavo Baiano, aguardando regulação. A paciente deu entrada na unidade no dia 20 de agosto, com quadro de hiperleucocitose persistente, pesquisa de células imaturas e suspeita de doença hematológica. O último relatório médico, emitido na quinta-feira (3), aponta risco de deterioração aguda, desenvolvimento de complicações graves e óbito.

A decisão, assinada pelo juiz Lucas de Andrade Cerqueira Monteiro, da Comarca de Cruz das Almas, foi emitida na última segunda-feira (31). O magistrado determinou que o Estado da Bahia promova a transferência de Ana Paula, de 44 anos, para uma unidade de saúde especializada em onco-hematologia e apta a fornecer todo o atendimento necessário ao tratamento da paciente.

O Estado foi intimado a cumprir a decisão no prazo de cinco dias, sob pena de bloqueio dos valores necessários para a realização do tratamento em uma unidade da rede privada. A reportagem procurou a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), que informou que os médicos reguladores já analisaram o caso e buscam uma unidade que tenha os recursos que a paciente necessita para o tratamento.

"Após analisar os documentos apresentados, especialmente os relatórios médicos anexados ao processo, o juiz concluiu que os requisitos para a concessão da medida estavam presentes. Conforme a decisão, os documentos da UPA de Cruz das Almas demonstram a necessidade de transferência da paciente para um serviço de referência em hematologia, diante da ausência dos recursos necessários na unidade onde ela estava internada", diz um trecho da decisão.

Ana Paula foi admitida na unidade com quadro de lesões cutâneas eritematosas, infiltrativas e difusas, que acometiam face, tronco, colo e membros inferiores, associadas a astenia e dispneia. Ela apresenta histórico de manifestações cutâneas recorrentes e intermitentes há aproximadamente dois anos, com exacerbação importante nas últimas semanas. A paciente também mantém edema difuso associado a hiperemia e eritema cutâneos.

Durante a investigação, foi identificada hiperleucocitose extrema e persistente, documentada em exames seriados. Os níveis de leucócitos foram inicialmente de 147.680/mm³, posteriormente de 134.100/mm³ e 128.600/mm³, com novo controle em aproximadamente 139.000/mm³ e predomínio linfocitário. A hiperleucocitose é uma condição caracterizada pelo aumento acentuado da quantidade de glóbulos brancos no sangue. Em casos extremos, pode estar associada a complicações graves e exige avaliação e tratamento hospitalar, especialmente quando há suspeita de doença hematológica.

Segundo a família, apesar da existência da decisão judicial e da urgência do quadro de saúde, o prazo concedido está se encerrando sem que a determinação tenha sido efetivamente cumprida. "Ela precisa ser regulada para um hospital de salvador com a máxima urgência, precisa de um hematologista. Já fizemos todo o processo de busca. Foi decretada uma liminar pela Justiça, mas, até o momento, nada foi resolvido. Estamos angustiados, pois o quadro dela cada dia que passa se agrava mais", diz a irmã da paciente, Sidineia dos Santos.

Quadro grave

O relatório mais recente reforça a gravidade do estado de saúde da paciente e aponta risco de evolução para complicações graves e óbito. "A paciente apresenta piora clínica gradativa. No momento, encontra-se em ventilação espontânea, em ar ambiente, sem necessidade de oxigenoterapia suplementar, mantendo estabilidade hemodinâmica e sem uso de drogas vasoativas. Entretanto, evoluiu com redução importante da força em membros inferiores, com incapacidade para deambular há aproximadamente três dias, configurando alteração funcional nova e progressiva", diz trecho do boletim assinado pela médica Vanessa Menezes.

A médica ressalta que a estabilidade pressórica e a ausência, no momento, de necessidade de drogas vasoativas ou de oxigenoterapia não afastam a gravidade do quadro nem garantem estabilidade clínica subsequente. Por fim, o relatório registra que, "diante da evolução clínica desfavorável, existe risco de deterioração aguda, desenvolvimento de complicações graves e risco de óbito, motivo pelo qual a transferência para unidade hospitalar de maior complexidade, com retaguarda hematológica e recursos diagnósticos e terapêuticos adequados, deve ser realizada em caráter de urgência."

Após a decisão judicial, a Sesab encaminhou um despacho à Procuradoria-Geral do Estado (PGE), ao qual o CORREIO teve acesso, informando que a paciente foi incluída no Sistema de Regulação de Urgência e Emergência Médicas no dia 22 de agosto. Segundo a pasta, um relatório médico foi encaminhado aos hospitais com perfil para atender a paciente — Hospital Universitário Professor Edgard Santos (HUPES), Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), Hospital Santo Antônio (HSA) e Hospital Santa Isabel (HSI) — com solicitação de transferência. A secretaria, no entanto, afirma que não há vagas disponíveis, no momento, para o perfil da paciente.