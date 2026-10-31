MELHORES DA GASTRONOMIA

A Gastronomia como expressão de identidade, memória e desenvolvimento econômico

Os vencedores de 2026 representam diferentes formas de fazer, servir e receber. Suas conquistas revelam trajetórias, equipes e experiências que contribuem para a vida da cidade

Publicado em 31 de outubro de 2026 às 13:00

Ronaldo Jacobina, Licia Fabio e Paulo Neto Crédito: Divulgação

O Prêmio Melhores da Gastronomia nasceu do desejo de reconhecer quem faz da gastronomia uma expressão da identidade de Salvador. Em 2026, damos continuidade a esse compromisso, acompanhando uma cena que cresce, se diversifica e cria mais razões para viver a cidade.

À mesa, tradições encontram novas interpretações, ingredientes revelam possibilidades e histórias continuam a ser contadas. Esse movimento nasce do trabalho de chefs, cozinheiros, equipes de salão, produtores e empreendedores. São pessoas que sustentam a rotina de cada casa e ajudam a fortalecer Salvador como destino gastronômico, ao mesmo tempo em que geram empregos e movimentam a economia.

O crescimento da premiação reforça nossa responsabilidade de dar visibilidade a esse trabalho. Queremos aproximar o público de seus protagonistas, incentivar descobertas e valorizar a diversidade que se encontra nas cozinhas de Salvador. Nosso compromisso se renova a cada edição, com atenção tanto a quem abre novos caminhos quanto a quem mantém vivos os sabores e saberes que fazem parte da nossa história.

Os vencedores de 2026 representam diferentes formas de fazer, servir e receber. Suas conquistas revelam trajetórias, equipes e experiências que contribuem para a vida da cidade. Ao celebrá-los, reconhecemos também a dedicação que existe por trás de cada prato, do atendimento e dos detalhes que fazem uma visita se transformar em vontade de voltar. Queremos que esse reconhecimento gere novas oportunidades e estimule o público a prestigiar esses profissionais ao longo de todo o ano.

Seguimos acreditando na força da gastronomia para conectar pessoas. Que esta celebração inspire você a conhecer novos endereços, revisitar seus favoritos e participar dessa história.

Salvador tem muito a oferecer à mesa, e valorizar quem torna isso possível é um compromisso que seguimos construindo juntos.