'A independência foi hoje, 2 de julho, não o que inventaram de 7 de setembro', diz cacique

O cacique Babau, liderança indígena tupinambá, participa das celebrações ao 2 de Julho neste domingo. Questionado sobre a representatividade do Caboclo e da Cabocla, ele afirmou que o racismo e o preconceito no Brasil deram "um jeito de eliminar culturas e individualidades" na luta pela independência. O líder indígena reforçou que a libertação da Bahia e do Brasil veio de homens e mulheres indígenas e negros dos quilombos.



O Brasil, por ser um país bastante racista e preconceituoso, arrumou uma forma de eliminar culturas e individualidades. Então ele generaliza. A luta da independência da Bahia foi realizada por várias nações indígenas juntas com o povo preto de quilombo e a sociedade baiana. Para apagar e não dar direito a nós, eles generalizam e dizem 'foram os caboclos, o povo preto'. Ou 'os sertanejos'".