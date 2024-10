SUSPEITO LIBERADO

'A Justiça decidiu que pode matar e ser liberado', diz irmão de dono de bar morto em briga de trânsito

"Todo mundo sabe que é mentira que os tiros foram acidentais”. A afirmação é de Samuel Oliveira, irmão de Yuri Oliveira, dono de bar morto a tiros em briga de trânsito no Saboeiro no último domingo (6). A família protestou no no cabula nesta sexta (11), após a Justiça liberar o acusado do crime.