Cinco advogados concorrem em lista tríplice para a vaga de desembargador eleitoral no TRE-BA

Cinco advogados irão concorrer a lista tríplice para a escolha do próximo desembargador do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-BA). Com a lista formada, o presidente Lula (PT) irá decidir quem ocupará a vaga.



Os candidatos são: Vicente Oliva Buratto, Fabiano Mota Santana, Etides Yuri Pereira Queiroz, Sérgio Egídio Tiago Pereira e Danilo Costa Luiz. O mesmo edital também publicou a lista daqueles que concorrem o posto de desembargador eleitoral substituto.