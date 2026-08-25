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A palavra é ‘experiência’: Evento reúne profissionais de eventos e buffet em Salvador

Idealizado pelas chefs Waleska Marinho e Fernanda Possa, o encontro acontece na Chácara Baluarte, no Santo Antônio Além do Carmo

Lucas Pereira

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 19:56

Evento reúne profissionais de eventos e buffet em Salvador Crédito: Sora Maia/CORREIO

Com toda certeza, a palavra mais dita durante o Encantar Buffet Brasil 2026, evento realizado em Salvador com profissionais do segmento de eventos e buffets, foi “experiência”.

Entre ontem (25) e hoje (26), mais de 300 profissionais de 23 estados do Brasil se reunirão para falar sobre ideias, inovações e vivências desse, que é um dos mais importantes setores de serviços.

Idealizado pelas chefs Waleska Marinho e Fernanda Possa, o encontro acontece na Chácara Baluarte, no Santo Antônio Além do Carmo. Na programação, palestras, oficinas e debates sobre produção de eventos e como “encantar o público”, de acordo com Waleska.

Dona de buffet desde 2012 e responsável por realizar diversas mentorias virtualmente, a profissional viu crescer o número de pedidos por parte do público para que houvesse um encontro presencial, especialmente após a pandemia.

“Depois que a pandemia passou, houve a necessidade, a busca das pessoas em ter esse contato físico, essa troca. Então, minhas alunas online me pediram muito para começar a fazer os cursos presenciais. A gente lançou o primeiro curso bem pequeno; no ano passado fizemos para 170 pessoas. Esse ano, nós temos mais de 300 pessoas”, contou.

E o pós-pandemia para esse setor tem sido de crescimento. Dados do Observatório Setorial Territorial do Sebrae mostram que o grupo de Serviços de catering, buffet e outros serviços de comida preparada registrou 431.074 empregados em 2025. Em 2026, são quase 506 mil estabelecimentos ativos pelo Brasil, com a Bahia aparecendo em 5º lugar no ranking nacional, atrás apenas de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná.

Além de Waleska e Fernanda, o congresso reúne ainda especialistas na área de buffet e gastronomia como Vini Filgueira, Liliane Lobo, Julio Perinetto, Bia Rocha e Mauricio Kurihara. Entre os temas apresentados, o público pôde conferir tendências gastrônomicas, percepção de valor do serviço, além de uma experiência simulada de um buffet. Por esses e outros motivos, pessoas como a empresária goiana Kellen Camilo investiram na experiência.

“É um momento ímpar! Eu acho que estamos aqui, realmente, para para ver coisas novas, aprender com chefes renomados, com as pessoas que vieram também, cada um com a sua sua troca de experiência”, apontou.

Com 11 anos na área, Kellen, dona de um espaço de eventos em Goiânia, contou que um dos problemas enfrentados no setor é a falta de mão de obra especializada, mas que iniciativas como a do Encantar Buffet ajudam a capacitar profissionais para que a “ópera” do serviço soe perfeitamente.

Idealizado pelas chefs Waleska Marinho e Fernanda Possa, o encontro acontece na Chácara Baluarte Crédito: Sora Maia/CORREIO

Organizadora do evento e uma das palestrantes, a chef Fernada Possa explicou a montagem da grade de programação, tentando abordar áreas fundamentais para o negócio de buffet.

“Foi um desafio realmente, porque é muito conteúdo, a gente tem pouco tempo, dois dias apenas. A ideia é que a gente priorize os conteúdos aplicáveis, coisas que as pessoas possam sair daqui e levar para o seu negócio, colocar em prática e melhorar, tanto a apresentação, quanto a gestão e outras etapas do dia a dia”, disse.

De acordo com a empresária, mais que a qualidade do serviço, o público de hoje busca pela “experiência”. “Hoje tudo é a experiência que você vai viver, as pessoas estão muito preocupadas com isso. Então, a gente, enquanto dono de buffet que trabalha com gastronomia, busca fazer com que se grave na memória, criar essa memória afetiva. É isso que mostra diferencial”, afirmou.

A lição passada por Fernanda já foi aprendida pelo empresário Júnior Pereira, de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. No ramo de buffet e eventos há 20 anos, ele aponta para a mesma direção que as palestrantes, a quem segue há alguns anos.

“A gente não vende comida, a gente vende a experiência; é o todo, o que fica depois. Então a gente tem se destacado nesses últimos anos com esse foco de não vender apenas a comida em si, mas manter uma experiência para os convidados, que seja lembrada por eles no futuro”, disse.