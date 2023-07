A vitória do improviso

O improviso pode ter sido o fator decisivo para a vitória das tropas baianas no enfrentamento dos gajos, devido ao famoso elemento surpresa de civis aparentemente fáceis de derrotar, pela falta de armamento adequado.



Grupos de escravizados e caboclos descendo as serras do Cabula e Saboeiro rumo ao centro da cidade, com faquinha nos dentes, para atacar os marotos, estariam entre os improvisados guerreiros da independência.



Folhas de cansanção e bredo não seriam armas consideradas perigosas, não fosse a astúcia das amazonas de Maria Felipa, na sedução improvisada capaz de atrair os inimigos para a fatal armadilha, na ilha de Itaparica.