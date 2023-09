Abaf lança campanha de prevenção e combate aos incêndios florestais na Bahia

Para contribuir com os esforços das empresas associadas e instituições públicas na prevenção e combate aos incêndios florestais no estado, a Associação Baiana das Empresas de Base Florestal (ABAF) lança a campanha “Floresta em fogo é problema de todos nós”, que apresenta os danos causados pelo fogo sem controle, os cuidados a serem tomados, além de informar o que se deve fazer em caso de ocorrências.



“O objetivo principal é sensibilizar a população em geral sobre a importância da prevenção e combate aos incêndios florestais, promovendo uma mudança de atitude. Queremos contribuir para a conscientização da sociedade sobre os impactos negativos ao meio ambiente e à sociedade; além de promover o engajamento social para preservação das florestas”, explica Wilson Andrade, diretor executivo da ABAF.

Esta é uma iniciativa da ABAF que conta com o apoio de diversas instituições, como Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, Federação da Agricultura da Bahia (Faeb), Associação dos Produtores Irrigantes da Bahia (Aiba) e Secretaria do Meio Ambiente do Estado da Bahia (Sema) que lidera o “Programa Bahia Sem Fogo” (BSF) e o Comitê Estadual de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais da Bahia.

Para o presidente da Faeb, Humberto Miranda, a campanha chega em um momento crucial: quando se aumenta o número de focos de calor e, consequentemente, as chances de incêndio.

“O mês de setembro é historicamente o de maior incidência deste tipo de ocorrência. Esta iniciativa, da qual somos parceiros, vem em boa hora para se aliar a outras ações, mas com um diferencial: o cunho educativo, conscientizando a população

urbana e rural de que incêndio florestal é um problema de todos, uma vez que as suas consequências refletem diretamente em todo ecossistema. O setor agropecuário já atua ao longo do ano com ações de prevenção e monitoramento, além de orientar o produtor sobre o uso do fogo em propriedades rurais, uma prática em desuso, mas que quando executada deve seguir medidas e normas legais”, pontuou.

A campanha

Criada pela agência Accessing Comunicação, a campanha foi dividida em duas fases: uma onde são indicados os impactos de um incêndio florestal para a biodiversidade, saúde das pessoas, economia (produtividade das colheitas, emprego e renda), abastecimento de água e preservação de mananciais hídricos.

Na outra são trabalhadas as atitudes que são as principais causas de incêndios florestais (e suas consequências): queima de lixo (pode se alastrar queimando florestas e destruindo casas); fogueiras em áreas florestais (uma pequena fogueira pode ser foco de um grande desastre); limpeza de áreas rurais com fogo (pode se alastrar queimando florestas e áreas urbanas); e bitucas acesas de cigarros (pode ser foco de um grande desastre).

Também traz um reforço na mensagem que “fogo não se controla sozinho, precisamos de sua ajuda para evitar grandes tragédias”. Em toda a campanha também são informados os principais canais de denúncia e/ou ajuda: 193 ou 0800 071 1400. Fazem parte da campanha peças gráficas em diversos formatos (outdoor, cartaz, cards