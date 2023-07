Abastecimento de água será interrompido em Camaçari hoje

Por conta de obras de ampliação na Embasa, o fornecimento de água em Camaçari será suspenso temporariamente a partir das 8h desta quarta-feira (5). Os seguintes bairros serão afetados: Lama Preta, Camaçari de Dentro, Jardim Brasília, Buri Satuba, Gleba H, Phoc I, Phoc II, Phoc III (Tancredo Neves), Phoc IV, Acajutiba, Parque Satuba, Recanto das Árvores, Santa Maria, Centro, Bela Vista, Piaçaveira, 2 de Julho, Rodoviária, Bairro dos 46, Dom Avelar, Alto da Bela Vista, Cristo Redentor, Cristo Redentor de Cima, PHL/Novo Horizonte, Viver Camaçari, Residencial Camaçari, Gleba C, Nova Vitória, Derba, Santo Antônio, Copec, Morro dos Noivos, Natal e Parque Florestal.

A previsão de conclusão do serviço é no final da noite, quando o abastecimento começará a ser normalizado gradativamente, com expectativa de normalização nas próximas 48 horas.