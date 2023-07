Aberta seleção pública que escolherá Organização Social para administrar hospital em Jacobina

Foi publicado no Diário Oficial do Estado, nesta sexta-feira (7), a seleção pública que escolherá uma Organização Social para administrar o Hospital Regional Vicentina Goulart, localizado em Jacobina, na Chapada Diamantina. Recentemente, a unidade foi estadualizada.



Somente após a conclusão do processo de seleção pública divulgado será escolhida a entidade que responsável pela gestão da unidade.



Com 68 leitos atualmente, a unidade terá sua capacidade ampliada em cerca de 30%, passando a contar com 86 leitos e reforçando a assistência para toda a região nas especialidades de urgência, clínica médica, saúde mental, cirúrgica, traumato ortopedia, obstetrícia e pediatria.