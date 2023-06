Abertas inscrições para 8,1 mil vagas em cursos da Educação Profissional

Vagas em cursos da Educação Profissional são para quem já concluiu o Ensino Médio. Crédito: Divulgação

Já estão abertas as inscrições para 8.120 vagas em cursos técnicos de nível médio profissionalizantes, ofertados pela Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC). A formação é voltada para quem já concluiu o Ensino Médio na rede pública e busca uma qualificação profissional. As inscrições são gratuitas, seguem até o dia 18 de julho e devem ser feitas no link, onde o interessado poderá consultar os cursos oferecidos por Núcleo Territorial de Educação (NTE).

O processo de seleção dos candidatos será realizado por meio de sorteio eletrônico que ocorrerá no dia 20 de julho. Os candidatos serão classificados até o limite das vagas disponíveis, de acordo com o número publicado, conforme o município, a unidade escolar, o curso e o turno da oferta.

Comprovada a existência de vagas residuais por desistência de candidatos contemplados no sorteio, a unidade poderá preenchê-las somente com candidatos inscritos neste processo seletivo, conforme a ordem de comparecimento no período de 27 e 28 de julho de 2023, até completar o número total.

As vagas são destinadas aos Centros Estaduais e Centros Territoriais de Educação Profissional (CETEP), além de unidades compartilhadas na capital e em 71 municípios, distribuídos em 24 Territórios de Identidade do Estado. Dentre os cursos ofertados, estão os técnicos em Administração, Análises Clínicas, Edificações, Agropecuária, Instrumento Musical, Informática, Gastronomia e Segurança do Trabalho.

Critérios

Poderão participar da seleção estudantes que concluíram o Ensino Médio e suas modalidades na rede pública de Educação, no na rede estadual, federal ou municipal, ou tenham, comprovadamente, estudado em instituição filantrópica. Ou ainda aqueles que tenham feito o Nível Médio em instituição privada na condição de bolsista integral. Não poderão concorrer no processo seletivo quem concluiu cursos técnicos de Nível Médio na rede pública estadual.

As aulas terão início no dia 31 de julho para quem for sorteado no processo eletivo e tenha efetivado sua matrícula.

Cronograma

Período de inscrição: 26/06 a 18/07/2023

Sorteio eletrônico: 20/07/2023

Matrícula para os contemplados no Sorteio Eletrônico: 25 e 26/07/2023