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Academia de Polícia Militar da Bahia celebra 91 anos de história na "Casa do Saber"

Com homenagens a pioneiros do ensino militar e entrega de medalhas, solenidade reuniu autoridades e familiares para valorizar o legado da "Casa do Saber".

  • Foto do(a) author(a) Carmen Vasconcelos

  • Carmen Vasconcelos

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 16:53

Tradição, homenagens e olhar no futuro marcam a celebração das mais de nove décadas de formação de lideranças na PMBA
Tradição, homenagens e olhar no futuro marcam a celebração das mais de nove décadas de formação de lideranças na PMBA Crédito: Divulgação

A tradicional "Casa do Saber" esteve em festa nesta quinta-feira (20). A Academia de Polícia Militar da Bahia (APM) completou 91 anos de fundação em uma solenidade marcada pela emoção, pelo resgate da memória institucional e pelo reconhecimento àqueles que ajudaram a moldar a formação policial no estado. 

O evento reuniu autoridades civis e militares, além de famílias que carregam no sobrenome a própria história da corporação. O grande destaque da cerimônia foi a entrega da Medalha Coronel PM Liberato de Carvalho, honraria concedida a personalidades civis e militares por suas contribuições à APM.

A comenda homenageia o oficial do Exército que comandou a PMBA e revolucionou a instrução militar baiana — época em que o então Major Antônio Medeiros de Azevedo, futuro Comandante-Geral e escritor, recebeu a missão de sistematizar o ensino que até hoje guia a formação dos oficiais.

Para os presentes, a participação dos descendentes desses pioneiros trouxe um tom caloroso de reencontro entre gerações, conectando o legado do passado às exigências do presente. Estiveram presentes o Secretário da Segurança Pública Marcelo Werner; o Comandante-Geral da PMBA Cel PM Magalhães e o Subcomandante-Geral Cel PM Lopes; o Diretor do Instituto de Ensino e Pesquisa, Cel PM Henrique Melo; o Diretor da Academia, Cel PM Wolney; e o Diretor Adjunto, Ten Cel PM Adriano Chastinet.
Ao longo de quase um século, a APM se consolidou como um centro de excelência. Mais do que preparar líderes para a segurança pública, a instituição se renova para acompanhar as mudanças da sociedade, mantendo intactos os pilares do conhecimento e da disciplina.

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Pm Polícia Militar

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