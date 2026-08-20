POLÍCIA MILITAR DA BAHIA

Academia de Polícia Militar da Bahia celebra 91 anos de história na "Casa do Saber"

Com homenagens a pioneiros do ensino militar e entrega de medalhas, solenidade reuniu autoridades e familiares para valorizar o legado da "Casa do Saber".

Carmen Vasconcelos

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 16:53

Tradição, homenagens e olhar no futuro marcam a celebração das mais de nove décadas de formação de lideranças na PMBA Crédito: Divulgação

A tradicional "Casa do Saber" esteve em festa nesta quinta-feira (20). A Academia de Polícia Militar da Bahia (APM) completou 91 anos de fundação em uma solenidade marcada pela emoção, pelo resgate da memória institucional e pelo reconhecimento àqueles que ajudaram a moldar a formação policial no estado.

O evento reuniu autoridades civis e militares, além de famílias que carregam no sobrenome a própria história da corporação. O grande destaque da cerimônia foi a entrega da Medalha Coronel PM Liberato de Carvalho, honraria concedida a personalidades civis e militares por suas contribuições à APM.

A comenda homenageia o oficial do Exército que comandou a PMBA e revolucionou a instrução militar baiana — época em que o então Major Antônio Medeiros de Azevedo, futuro Comandante-Geral e escritor, recebeu a missão de sistematizar o ensino que até hoje guia a formação dos oficiais.