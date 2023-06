Ação conjunta fiscaliza postos de combustíveis em Salvador e Feira

Foi deflagrada na manhã desta segunda-feira (26), em Salvador e Feira de Santana, uma ação conjunta de fiscalização de postos de combustíveis para verificar a qualidade e quantidade do combustível, além dos produtos vendidos nas lojas de conveniência.



Realizada pelo Ministério Público estadual (MP-BA), em parceria com a Agência Nacional de Petróleo (ANP), Diretora de Ações de Proteção e Defesa do Consumidor (Codecon), Delegacia dos Crimes Econômicos e Contra a Administração pública (Dececap) e Corpo de Bombeiros, a ação segue até quinta-feira (29) e fiscalizará 13 postos de combustível em Salvador e 12 em Feira de Santana.