Ação de acolhimento afetivo acontece na Estação Aeroporto nesta terça-feira (28)

Clientes que necessitem de um momento de escuta e acolhimento emocional poderão contar com o apoio de voluntários do Instituto HELP! durante a edição de novembro do Cantinho do Desabafo, que acontece no dia 28 de novembro, a partir das 16h, na Estação Aeroporto de Metrô. Na oportunidade, também serão distribuídas cartas com palavras de apoio e incentivo.



O Cantinho é voltado para pessoas em situação de vulnerabilidade emocional, como ansiedade, estresse e depressão. "Queremos proporcionar ao cliente do metrô um momento de acolhimento, para conversar sem julgamentos e de forma anônima. Cuidar da saúde mental é fundamental para conseguir vivenciar as dificuldades do dia a dia", reforça Rodrigo Rainer, gerente de Comunicação, Ouvidoria e Sustentabilidade da CCR Metrô Bahia.