Ação do Hospital Aristides Maltez ajuda a detectar câncer de cabeça e pescoço

Triagem vai escolher 100 pacientes. Crédito: Divulgação

Uma ação no Hospital Aristides Maltez (HAM), em Brotas, vai ajudar a detectar câncer de cabeça e de pescoço no próximo dia 22.



O mutirão vai envolver uma equipe multidisciplinar, com profissionais do Departamento de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, Departamento de Fonoaudiologia, Departamento de Odontologia e Departamento de Psicologia e vai selecionar



100 pessoas para tratamento. A ação também vai distribuir panfletos explicativos.

A triagem faz parte da programação do Julho Verde, criado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, com objetivo de informar a população e profissionais de atenção básica sobre a importância da prevenção do câncer de cabeça e pescoço e promover medidas que ajudem na prevenção, diagnóstico precoce e tratamento.

O trabalho será em parceria com a Associação de Câncer Boca e Garganta (organização não governamental sem fins lucrativos, que trabalha em prol dos portadores de câncer de boca e garganta e seus familiares em todo o Brasil).

Segundo o médico Lucas Gomes Silva, chefe do departamento de Cabeça e Pescoço do HAM, no Brasil este tipo da doença é a sexta maior causa de morte por câncer. “É um tipo de câncer com alta prevalência, principalmente em países com baixo nível socioeconômico e precisamos alertar a população sobre os riscos e como fazer a prevenção”, explica.