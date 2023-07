Ação em Mar Grande retira mais de 200 kg de lixo do fundo do mar

Uma ação organizada pela ONG Pró-Mar retirou mais de 200 kg de lixo das águas da Praia da Ilhota, em Mar Grande, na Ilha de Itaparica. Entre os materiais recolhidos nesta segunda (17) estavam garrafas pet, caixas de leite, mochilas, chinelos, tampas, copos e isopor. Tudo que foi retirado do mar foi separado, e as tampinhas de plástico foram colocadas no totem de coleta do projeto Tampinhas do Bem. Os demais materiais foram destinados ao aterro sanitário. A ação faz parte do Projeto Mares, iniciativa em parceria com a Petrobras.