Ação solidária: marcas distribuem pizzas gratuitas e brinquedos em Salvador

Crédito: Divulgação

Uma ação colaborativa movimentou as regiões entre o Rio Vermelho e o Porto da Barra, em Salvador no última sexta (16). Os entregadores da Pizza Supreme e do iFood saíram com suas mochilas iluminadas com LEDs, a noite, e distribuíram pizzas aos moradores de rua e frequentadores dos locais ao longo do percurso.

Além disso, um carro especial com a presença do Papai Noel também esteve presente, distribuindo brinquedos para alegrar as crianças ao longo do trajeto. “Queremos levar mais alegria para quem precisa, transformando o Natal em algo mais solidário e mostrando como a Pizza Supreme busca não apenas inovar nos sabores, mas também no suporte e na colaboração”, contou Jonatan Alencar, fundador da marca.

Solidariedade

A Prefeitura de Salvador apontou em levantamento que mais de 17 mil pessoas estão em situação de rua na capital baiana. Esso dado foi o ponto de partida para a iniciativa.

O cenário de pobreza multidimensional também afeta a Bahia, como evidenciado pela pesquisa As Múltiplas Dimensões da Pobreza na Infância e na Adolescência no Brasil, realizada pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) com o apoio da Fundação Vale. Segundo o estudo, 77 em cada 100 crianças e adolescentes vivem nessa condição, abrangendo diferentes aspectos como renda, educação, trabalho infantil, moradia, água, saneamento e informação.