ACB comemora o Bicentenário da Independência da Bahia com programação especial

De 1º a 4 de julho, a Academia de Ciências da Bahia comemorará o Bicentenário da Independência da Bahia com uma programação especial. Haverá palestras, debates e a participação de cientistas e educadores no tradicional cortejo do 2 de julho pelas ruas do Centro Histórico de Salvador. O foco é a valorização da ciência, da educação e do compartilhamento do conhecimento nas mais diferentes esferas.



“Neste histórico e simbólico Dois de Julho, a ACB conclama toda a sociedade para continuar lutando pela nossa Independência. Sem armas nem guerras, mas com força e entusiasmo para mudar o cenário das nossas vidas, tendo a ciência, a educação e a cultura como os nossos melhores aliados”, afirma o presidente da Academia de Ciências da Bahia, Manoel Barral, para quem “o apoio continuado à ciência e à cultura é um passo fundamental, de amplo impacto e longo alcance, pois sendo sustentado nos avanços tecnológicos e na inovação, aborda os desafios da sociedade e aponta soluções possíveis”.

A programação começará às 10h30 do dia 1º de julho, sábado, no Salão Nobre da Reitoria da Ufba com a realização do seminário presencial “O 2 de Julho das mulheres: Liderança feminina na ciência”, que terá as presenças das ministras Nisia Trindade Lima (Saúde), e da presidente da Academia Brasileira de Ciências (ACB), Helena Nader, além de outras autoridades e convidados.

A programação prossegue no dia seguintes com um cortejo dos acadêmicos e integrantes de instituições parceiras durante as comemorações da Independência da Bahia pelas ruas do Centro Histórico de Salvador. A concentração está marcada para às 8h, no Largo da Lapinha, com saída prevista para 9h. Para este dia, estão confirmadas a participação de instituições nacionais como a Academia Brasileira de Ciências, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), a Academia de Letras da Bahia, a Academia de Engenharia da Bahia, além da Universidade Federal da Bahia, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, a Universidade Federal do Oeste da Bahia, Institutos de Ciência e Tecnologia (ICTs), IF-Bahia, a Sociedade Brasileira de Física e a Fapex.

No dia 4 de Julho, das 16h às 18h, a Academia de Ciências da Bahia realiza o debate presencial “A visão popular de Independência no 2 de Julho”,. O evento contará com moderação do acadêmico João José Reis (dba), e terá a participação de Wlamyra Albuquerque (Ufba), de Sérgio Guerra (UFRB) e de Hendrik Kraay (University of Calgary – Canadá).

Programação:

01/07, das 10h30h às 12h30 - O 2 de Julho das mulheres: Liderança feminina na Ciência. Seminário presencial.

– Palestrantes confirmadas as Exmas. Sras. Ministras Nisia Trindade Lima (Saúde), Luciana Santos (CTI) e Helena Nader, presidente de ABC.

02/07, das 8h às 12h - 2 de Julho pela Ciência

Participação no tradicional cortejo do Dois de Julho como grupo identificado com o “2dJ pela ciência”, coordenado pela ACB com a participação da Ufba, Fiocruz, UFRB, Ufob, Academia de Letras da Bahia.