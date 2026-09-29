Acelen amplia prazo de inscrições para capacitação gratuita de empreendedores da região de Mataripe

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Millena Marques
Publicado em 29 de setembro de 2026 às 13:50
Micro e pequenos empreendedores de municípios e ilhas localizados no entorno da Refinaria de Mataripe ganharam mais alguns dias para se inscrever na Trilha de Aprendizagem Empreendedora, iniciativa promovida pela Acelen em parceria com a AVSI Brasil. O prazo para participação foi prorrogado até o próximo domingo (4), e as inscrições podem ser realizadas gratuitamente pela internet.
A formação integra o Programa Rede de Valor, criado para fortalecer negócios locais por meio de capacitação em gestão, empreendedorismo e desenvolvimento de competências voltadas ao mercado. A oportunidade é direcionada a microempreendedores individuais (MEIs), além de proprietários de micro e pequenas empresas de Candeias, Madre de Deus, São Francisco do Conde, Ilha de Bom Jesus dos Passos, Ilha de Maré e Ilha dos Frades.
Após o encerramento das inscrições, os candidatos passarão por etapas de seleção que incluem análise documental e dinâmica de grupo. Ao final do processo, serão escolhidos 25 participantes para a trilha formativa.
Com carga horária total de 30 horas, a capacitação será realizada em dez encontros presenciais no Acelen Acender, em Candeias. O cronograma completo das atividades será informado aos empreendedores selecionados.
A proposta do programa é apoiar o crescimento sustentável dos pequenos negócios da região, oferecendo ferramentas para aprimorar a gestão, ampliar conhecimentos técnicos e desenvolver habilidades estratégicas que contribuam para a geração de novas oportunidades comerciais.
Desde o lançamento da iniciativa, em 2023, 44 empreendedores já concluíram a formação. Além da qualificação, o programa tem favorecido a aproximação entre empresas locais e potenciais contratantes. Entre os casos de sucesso está a Essi Engenharia, que passou a prestar serviços para a AVSI Brasil após a participação no projeto.
Outro exemplo é a empresa Bom Gosto, que se tornou fornecedora da Refinaria de Mataripe e atualmente opera a lanchonete do espaço de convivência da unidade industrial.