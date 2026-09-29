PROGRAMA

Acelen amplia prazo de inscrições para capacitação gratuita de empreendedores da região de Mataripe

Capacitação será realizada em dez encontros presenciais no Acelen Acender, em Candeias

Millena Marques

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 13:50

Acelen Crédito: Divulgação/Acelen

Micro e pequenos empreendedores de municípios e ilhas localizados no entorno da Refinaria de Mataripe ganharam mais alguns dias para se inscrever na Trilha de Aprendizagem Empreendedora, iniciativa promovida pela Acelen em parceria com a AVSI Brasil. O prazo para participação foi prorrogado até o próximo domingo (4), e as inscrições podem ser realizadas gratuitamente pela internet.

A formação integra o Programa Rede de Valor, criado para fortalecer negócios locais por meio de capacitação em gestão, empreendedorismo e desenvolvimento de competências voltadas ao mercado. A oportunidade é direcionada a microempreendedores individuais (MEIs), além de proprietários de micro e pequenas empresas de Candeias, Madre de Deus, São Francisco do Conde, Ilha de Bom Jesus dos Passos, Ilha de Maré e Ilha dos Frades.

Após o encerramento das inscrições, os candidatos passarão por etapas de seleção que incluem análise documental e dinâmica de grupo. Ao final do processo, serão escolhidos 25 participantes para a trilha formativa.

Com carga horária total de 30 horas, a capacitação será realizada em dez encontros presenciais no Acelen Acender, em Candeias. O cronograma completo das atividades será informado aos empreendedores selecionados.

A proposta do programa é apoiar o crescimento sustentável dos pequenos negócios da região, oferecendo ferramentas para aprimorar a gestão, ampliar conhecimentos técnicos e desenvolver habilidades estratégicas que contribuam para a geração de novas oportunidades comerciais.

Desde o lançamento da iniciativa, em 2023, 44 empreendedores já concluíram a formação. Além da qualificação, o programa tem favorecido a aproximação entre empresas locais e potenciais contratantes. Entre os casos de sucesso está a Essi Engenharia, que passou a prestar serviços para a AVSI Brasil após a participação no projeto.