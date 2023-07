Acidente entre carro e caminhão deixa quatro mortos na BR-116

Um acidente na BR-116 deixou quatro mortos na tarde do último sábado (15), nas proximidades de Santa Terezinha, cidade a 210 km de Salvador. As informações são da Polícia Rodoviária Federal (PRF).



A colisão foi entre um caminhão e um carro de passeio. Informações iniciais indicam que os ocupantes do carro eram todos da mesma família.



Ainda não há detalhes sobre a causa do acidente.



Na noite de sexta (16), cinco pessoas morreram na BR-116 após um acidente na região de Serrinha entre um carro e um caminhão.