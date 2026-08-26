Acidente entre dois carros deixa quatro mortos em BR na Bahia

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Esther Morais
Publicado em 26 de agosto de 2026 às 06:23
Um acidente envolvendo dois veículos de passeio deixou quatro pessoas mortas na madrugada desta quarta-feira (26), na BR-418, em Nova Viçosa, no extremo sul da Bahia.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão aconteceu por volta das 3h40, no km 115 da rodovia.
Confira os trechos com mais vítimas fatais na Bahia:
Uma equipe da PRF foi encaminhada ao local para atender a ocorrência. Até a última atualização, não havia interdição na via.
As circunstâncias do acidente e a identidade das vítimas ainda não foram divulgadas.