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Acidente entre dois carros deixa quatro mortos em BR na Bahia

Batida aconteceu na madrugada desta quarta-feira (26)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 06:23

PRF em ação na Bahia
PRF em ação na Bahia Crédito: Divulgação

Um acidente envolvendo dois veículos de passeio deixou quatro pessoas mortas na madrugada desta quarta-feira (26), na BR-418, em Nova Viçosa, no extremo sul da Bahia.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão aconteceu por volta das 3h40, no km 115 da rodovia.

Confira os trechos com mais vítimas fatais na Bahia:

BR-101, km 950-960: quatro acidentes e dez mortes por Lenio Cidreira/Liberdade News
BR-242, km 260-270: dois acidentes e dez mortes por Divulgação/Dnit
BR-116, km 420-430: 77 acidentes e oito mortes por Reprodução/PRF
BR-110, km 120-130: três acidentes e seis mortes por Reprodução
BR-101, km 830-840: 11 acidentes e cinco mortes por Reprodução/ redes sociais
BR-101, km 900-910: 15 acidentes e cinco mortes por Reprodução/Bahia10
BR-116, km 10-20: 109 acidentes e cinco mortes por Divulgação/PRF
BR-116, km 920-930: cinco acidentes e cinco mortes por Matheus Landim/GOVBA
BR-242, km 400-410: seis acidentes e cinco mortes por Divulgação/Dnit
BR-324, km 440-450: oito acidentes e cinco mortes por Marina Silva/CORREIO
1 de 10
BR-101, km 950-960: quatro acidentes e dez mortes por Lenio Cidreira/Liberdade News

Uma equipe da PRF foi encaminhada ao local para atender a ocorrência. Até a última atualização, não havia interdição na via.

As circunstâncias do acidente e a identidade das vítimas ainda não foram divulgadas.

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