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Acidente entre dois carros deixa quatro mortos em BR na Bahia

Batida aconteceu na madrugada desta quarta-feira (26)

Esther Morais

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 06:23

PRF em ação na Bahia Crédito: Divulgação

Um acidente envolvendo dois veículos de passeio deixou quatro pessoas mortas na madrugada desta quarta-feira (26), na BR-418, em Nova Viçosa, no extremo sul da Bahia.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão aconteceu por volta das 3h40, no km 115 da rodovia.

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Uma equipe da PRF foi encaminhada ao local para atender a ocorrência. Até a última atualização, não havia interdição na via.