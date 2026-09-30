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Acidente entre dois veículos deixa um morto e um ferido em Camaçari

Causa do acidente é desconhecida

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 16:22

aCIDENTE OC
aCIDENTE OC Crédito: Corpo de Bombeiros

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida em um acidente envolvendo dois veículos na Via Atlântica, conhecida como Via Cetrel, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, na tarde desta quarta-feira (30). A causa do acidente ainda é desconhecida.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, que atendeu à ocorrência, após ser estabilizada, a vítima ferida foi encaminhada para uma unidade de saúde por uma equipe do Grupamento de Operações Aéreas (GOA).

A outra pessoa ficou presa às ferragens e não resistiu aos ferimentos. O corpo foi retirado por uma guarnição do 10º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM), sediado em Camaçari. Não há informações sobre a identidade da vítima.

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Equipes do 12º BBM, em Salvador, também atuaram na ocorrência, prestando apoio às ações de atendimento e resgate. Após a remoção do corpo, o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar os procedimentos legais.

Segundo o Corpo de Bombeiros, medidas como o uso do cinto de segurança, a realização de ultrapassagens apenas em locais permitidos pela sinalização e o respeito aos limites de velocidade podem contribuir para a prevenção de acidentes de trânsito. Em casos de ocorrências com vítimas, a corporação pode ser acionada pelo telefone de emergência 193.

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Camaçari

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