Acidente na BR-242 deixa um morto e dois feridos em Barreiras

Um acidente entre dois carros na BR-242, em Barreiras, no oeste da Bahia, deixou uma pessoa morta no domingo (6). Outras duas ficaram feridas.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, os três ficaram presos nas ferragens. As vítimas foram encaminhadas a uma unidade de saúde por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Além disso, outras três pessoas que não ficaram presas nas ferragens também foram atendidas pelo Samu.



O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para a identificação da vítima fatal e para a realização dos procedimentos legais necessários. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi acionada. A causa do acidente ainda é desconhecida.