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Acidente na Estrada da Cetrel deixa quatro feridos; uma vítima ficou presa às ferragens

Uma pessoa foi levada pela aeronave do Grupamento de Operações Aéreas (GOA) ao Hospital Geral do Estado (HGE)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 16:56

Acidente da Estrada da Cetrel
Acidente da Estrada da Cetrel Crédito: Corpo de Bombeiros

Quatro pessoas ficaram feridas após um acidente veicular na BA-530, conhecida como Estrada da Cetrel, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, nesta segunda-feira (21). Uma pessoa ficou presa às ferragens.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, agentes da 2ª CIA, em Lauro de Freitas, pertencente ao 10º Batalhão de Bombeiros Militar (10º BBM), com sede em Camaçari, e do Grupamento de Operações Aéreas (GOA), em Simões Filho, realizaram o resgate da vítima que ficou presa às ferragens.

Confira os trechos com mais vítimas fatais na Bahia:

BR-101, km 950-960: quatro acidentes e dez mortes por Lenio Cidreira/Liberdade News
BR-242, km 260-270: dois acidentes e dez mortes por Divulgação/Dnit
BR-116, km 420-430: 77 acidentes e oito mortes por Reprodução/PRF
BR-110, km 120-130: três acidentes e seis mortes por Reprodução
BR-101, km 830-840: 11 acidentes e cinco mortes por Reprodução/ redes sociais
BR-101, km 900-910: 15 acidentes e cinco mortes por Reprodução/Bahia10
BR-116, km 10-20: 109 acidentes e cinco mortes por Divulgação/PRF
BR-116, km 920-930: cinco acidentes e cinco mortes por Matheus Landim/GOVBA
BR-242, km 400-410: seis acidentes e cinco mortes por Divulgação/Dnit
BR-324, km 440-450: oito acidentes e cinco mortes por Marina Silva/CORREIO
1 de 10
BR-101, km 950-960: quatro acidentes e dez mortes por Lenio Cidreira/Liberdade News

Após a retirada, a pessoa foi estabilizada e levada pela aeronave do GOA ao Hospital Geral do Estado (HGE) para atendimento especializado.

Outras três vítimas não ficaram presas às ferragens e foram atendidas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A causa do acidente ainda é desconhecida, assim como o estado de saúde dos feridos.

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"O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia reforça que atitudes como respeitar os limites de velocidade, utilizar o cinto de segurança e realizar ultrapassagens somente em locais permitidos pela sinalização são medidas que podem evitar acidentes automobilísticos. Em situações de emergência, o Corpo de Bombeiros pode ser acionado pelo número 193", diz trecho da nota.

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Camaçari

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