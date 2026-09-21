BAHIA

Acidente na Estrada da Cetrel deixa quatro feridos; uma vítima ficou presa às ferragens

Uma pessoa foi levada pela aeronave do Grupamento de Operações Aéreas (GOA) ao Hospital Geral do Estado (HGE)

Millena Marques

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 16:56

Acidente da Estrada da Cetrel Crédito: Corpo de Bombeiros

Quatro pessoas ficaram feridas após um acidente veicular na BA-530, conhecida como Estrada da Cetrel, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, nesta segunda-feira (21). Uma pessoa ficou presa às ferragens.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, agentes da 2ª CIA, em Lauro de Freitas, pertencente ao 10º Batalhão de Bombeiros Militar (10º BBM), com sede em Camaçari, e do Grupamento de Operações Aéreas (GOA), em Simões Filho, realizaram o resgate da vítima que ficou presa às ferragens.

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Após a retirada, a pessoa foi estabilizada e levada pela aeronave do GOA ao Hospital Geral do Estado (HGE) para atendimento especializado.

Outras três vítimas não ficaram presas às ferragens e foram atendidas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A causa do acidente ainda é desconhecida, assim como o estado de saúde dos feridos.