Acidente na Estrada da Cetrel deixa quatro feridos; uma vítima ficou presa às ferragens

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Millena Marques
Publicado em 21 de setembro de 2026 às 16:56
Quatro pessoas ficaram feridas após um acidente veicular na BA-530, conhecida como Estrada da Cetrel, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, nesta segunda-feira (21). Uma pessoa ficou presa às ferragens.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, agentes da 2ª CIA, em Lauro de Freitas, pertencente ao 10º Batalhão de Bombeiros Militar (10º BBM), com sede em Camaçari, e do Grupamento de Operações Aéreas (GOA), em Simões Filho, realizaram o resgate da vítima que ficou presa às ferragens.
Confira os trechos com mais vítimas fatais na Bahia:
Após a retirada, a pessoa foi estabilizada e levada pela aeronave do GOA ao Hospital Geral do Estado (HGE) para atendimento especializado.
Outras três vítimas não ficaram presas às ferragens e foram atendidas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A causa do acidente ainda é desconhecida, assim como o estado de saúde dos feridos.
"O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia reforça que atitudes como respeitar os limites de velocidade, utilizar o cinto de segurança e realizar ultrapassagens somente em locais permitidos pela sinalização são medidas que podem evitar acidentes automobilísticos. Em situações de emergência, o Corpo de Bombeiros pode ser acionado pelo número 193", diz trecho da nota.