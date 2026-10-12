TRAGÉDIAS

Acidentes nas rodovias federais deixam três mortos na Bahia em menos de 24 horas

Colisão entre moto e veículo de carga matou uma pessoa em Itaberaba; em Simões Filho, duas morreram após incêndio de automóvel

Bruno Wendel

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 10:34

PRF Crédito: Divulgação/PRF

Três pessoas morreram em duas ocorrências registradas nas rodovias federais que cortam a Bahia entre a noite de domingo (11) e a manhã desta segunda-feira (12), segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Os casos aconteceram nas BRs 242, em Itaberaba, no centro-norte do estado, e 324, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador.

PRF em ação 1 de 14

O primeiro acidente ocorreu por volta das 18h30 de domingo, no km 196 da BR-242, em Itaberaba. Segundo a PRF, houve uma colisão envolvendo uma motocicleta e um veículo de carga. O condutor da moto morreu no local.