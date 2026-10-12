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Acidentes nas rodovias federais deixam três mortos na Bahia em menos de 24 horas

Colisão entre moto e veículo de carga matou uma pessoa em Itaberaba; em Simões Filho, duas morreram após incêndio de automóvel

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 10:34

PRF
PRF Crédito: Divulgação/PRF

Três pessoas morreram em duas ocorrências registradas nas rodovias federais que cortam a Bahia entre a noite de domingo (11) e a manhã desta segunda-feira (12), segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Os casos aconteceram nas BRs 242, em Itaberaba, no centro-norte do estado, e 324, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador.

PRF em ação

Polícia Rodoviária Federal (PRF) por Divulgação/PRF
Polícia Rodoviária Federal por Divulgação
Polícia Rodoviária Federal (PRF) por Divulgação
Sede da Polícia Rodoviária Federal por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Polícia Rodoviária Federal (PRF) em ação por Divulgação
Polícia Rodoviária Federal (PRF) por Divulgação
Viatura da Polícia Rodoviária Federal por Divulgação/PRF
Polícia Rodoviária Federal por Divulgação/PRF
Polícia Rodoviária Federal (PRF) por Divulgação
Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar por Divulgação/PRF
Polícia Rodoviária Federal por Divulgação/PRF
Polícia Rodoviária Federal por Divulgação
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 94 Kg de maconha no interior de um carro por Divulgação/PRF
Polícia Rodoviária Federal (PRF) por Divulgação/PRF
1 de 14
Polícia Rodoviária Federal (PRF) por Divulgação/PRF

O primeiro acidente ocorreu por volta das 18h30 de domingo, no km 196 da BR-242, em Itaberaba. Segundo a PRF, houve uma colisão envolvendo uma motocicleta e um veículo de carga. O condutor da moto morreu no local.

Já em Simões Filho, um automóvel pegou fogo por volta das 8h desta segunda-feira, no km 606 da BR-324. Duas pessoas morreram. De acordo com a PRF, a ocorrência ainda estava em atendimento, e as informações foram preliminares.

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