Acidentes nas rodovias federais deixam três mortos na Bahia em menos de 24 horas

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Bruno Wendel
Publicado em 12 de outubro de 2026 às 10:34
Três pessoas morreram em duas ocorrências registradas nas rodovias federais que cortam a Bahia entre a noite de domingo (11) e a manhã desta segunda-feira (12), segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Os casos aconteceram nas BRs 242, em Itaberaba, no centro-norte do estado, e 324, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador.
PRF em ação
O primeiro acidente ocorreu por volta das 18h30 de domingo, no km 196 da BR-242, em Itaberaba. Segundo a PRF, houve uma colisão envolvendo uma motocicleta e um veículo de carga. O condutor da moto morreu no local.
Já em Simões Filho, um automóvel pegou fogo por volta das 8h desta segunda-feira, no km 606 da BR-324. Duas pessoas morreram. De acordo com a PRF, a ocorrência ainda estava em atendimento, e as informações foram preliminares.