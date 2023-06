ACM Neto participa de lançamento de projeto de participação popular em Vitória da Conquista

Ex-prefeito de Salvador e presidente da Fundação Índigo, ACM Neto participou nesta sexta-feira (16), em Vitória da Conquista, do lançamento do projeto Governando com as Pessoas, fruto de uma parceria com a administração da capital baiana.



A assinatura do termo de cooperação técnica aconteceu no auditório Lúcia Dórea (Cemae), onde a prefeita Sheila Lemos recepcionou ACM Neto, o prefeito de Salvador, Bruno Reis, e outras lideranças políticas.