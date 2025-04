MEMÓRIA

ACM Neto presta homenagem a Wanda Chase: 'Deixa legado de amor ao jornalismo e de representatividade'

Ex-prefeito lembrou convivência com a "baiana de alma"

O ex-prefeito de Salvador ACM Neto expressou publicamente sua tristeza pela morte da jornalista Wanda Chase , reconhecida por sua trajetória no jornalismo baiano e por sua atuação em defesa da população negra. Em nota, ele destacou a contribuição de Wanda para a comunicação e sua dedicação às causas sociais. >

“Baiana de alma, profunda conhecedora da cultura e militante do movimento negro, Wanda Chase deixa um legado de amor ao jornalismo e de representatividade. Como deputado, prefeito e fora de cargos públicos, sempre conversei muito com Wanda e saía de cada encontro impressionado com a sua humildade”, escreveu Neto. >