Acusada de agredir porteiro, paciente leva rasteira de PM dentro de hospital de Salvador

Uma mulher foi contida e derrubada com uma rasteira dada por uma policial militar nessa quinta-feira (6), durante confusão no Hospital da Mulher, no Largo de Roma, Salvador. Um vídeo mostra o momento.



A Polícia Militar diz que uma equipe da 17ª Companhia (CIPM) foi acionada na manhã de hoje por um porteiro do hospital dizendo que havia sido xingado e agredido por uma paciente. A mulher teria exigido atendimento com uma guia vencida e não teria aceitado as orientações para resolver a situação.