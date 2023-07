Acusado de estuprar sogra de 90 anos e divulgar vídeos do crime é preso na Bahia

Um homem foi preso nesta quarta-feira (12) acusado de estuprar a própria sogra, uma idosa de 90 anos, em Casa Nova, na Bahia. A vítima tem condição debilitada de saúde e problemas psicológicos. O mandado de prisão por estupro de vulnerável foi cumprido no trabalho do suspeito, no distrito de Santana do Sobrado, segundo a polícia.



O acusado também teria gravado cenas do abuso. Imagens circularam nas redes sociais, chegando ao conhecimento de parentes da idosa.