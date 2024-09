EXTREMO-SUL

Acusado de estupro de vulnerável é preso em Teixeira de Freitas

Vítima seria sobrinha do suspeito, que teria 15 anos na época do crime

Um homem foi preso após ser acusado de estupro de vulnerável em Teixeira de Freitas, no extremo-sul do estado. De acordo com a Polícia Civil (PC), a vítima seria a sobrinha do suspeito, que tinha 15 anos na época. O caso ocorreu em 2017, no bairro de São Lourenço.