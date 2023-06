Acusado de matar a mãe a facadas é condenado a 30 anos de prisão na Bahia

Acusado por matar a própria mãe, José Carlos de Souza Oliveira foi condenado a 30 anos de prisão por feminicídio pelo Tribunal do Júri da comarca de Cícero Dantas, na Bahia.



A sentença foi preferida no último dia pelo juiz Paulo Ramalho Campos Neto, segundo o Ministério Público da Bahia (MP-BA).



O crime aconteceu em outubro de 2016. Segundo as investigações, José Carlos estava insatisfeito porque a mãe não deu a ele dinheiro para comprar drogas.