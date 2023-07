Acusado de matar ex-companheira é preso em Juazeiro

O suspeito de matar uma mulher no distrito de Itamotinga, em Juazeiro, foi preso poucas horas depois do crime, no último sábado (1º). O suposto feminicida fugiu para Lagoa Grande, município vizinho, depois do crime, segundo a Polícia Civil (PC).



O homem, ainda de acordo com a PC, assumiu o crime para testemunhas da região do Projeto Curaçá, outra zona rural de Juazeiro. Ele era companheiro da vítima, chamada Maria Elizete Cruz Gonçalves, 43 anos, morta enquanto se preparava para ir para o trabalho, por volta das 6h.