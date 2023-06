Acusado de matar homem dentro de bar em Camaçari é preso

O acusado de matar Maurício Santana Lopes, morto em um bar na Praça da Simpatia, em Camaçari, Região Metropolitana de Salvador, foi preso na quarta-feira (28), um mês depois do crime , por policiais da Delegacia de Homicídios da cidade. Um adolescente que estava acompanhado do acusado no momento da execução da vítima foi apreendido e já está cumprindo medida sócio-educativa, segundo a Polícia Civil.

De acordo com o delegado Antônio Carlos Sena, titular da 4ª DH de Camaçari, o tráfico de drogas pode ser o motivo do homicídio. “Estamos apurando, mas a principal linha de investigação aponta para a disputa entre traficantes”, diz.

As investigações continuam, com o objetivo de identificar e prender outros possíveis envolvidos no crime. A população pode colaborar ligando para o Disque Denúncia da SSP-BA, no 181. Não precisa se identificar.