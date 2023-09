Acusado por estupro de vulnerável que deixou vítima grávida é preso em Eunápolis

Um homem foi preso nesta quarta-feira (20) BR-101, na altura de Eunápolis, no Sul da Bahia, por estupro de vulnerável que cometeu em Vila Velha, no Espírito Santo.



Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), agentes estavam patrulhando a rodovia quando deram ordem de parada a um caminhão com dois ocupantes.



Motorista e passageiro foram identificados e os policiais notaram que o carona tinha um mandado de prisão expedido pela 5ª Vara Criminal de Vila Velha, emitido em julho desse ano. De acordo com a PRF, o pai da vítima confirmou que ela está grávida após o abuso. Mais detalhes sobre o caso não foram informados.