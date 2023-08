Acusados de matar adolescente em Itapetinga são presos pela polícia

Dois suspeitos de envolvimento no assassinato e ocultação do corpo de Gabriel Santos Macedo, de 17 anos, ocorrido em junho deste ano, foram localizados e detidos em Itapetinga, na Bahia, nesta quinta-feira (31). Um dos acusados é um adolescente da mesma idade da vítima.



Segundo o delegado Ney Brito, titular da delegacia de Itapetinga, “inicialmente, o caso foi registrado como desaparecimento. Dadas as buscas, foi representado pelo mandado de busca e apreensão domiciliar, chegando até os envolvidos, que indicaram onde teriam enterrado o corpo”. Ainda de acordo com o delegado, a motivação do crime está relacionada ao tráfico de drogas na região.