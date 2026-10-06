Acusados de matar cabeleireiro de artistas baianos vão a júri nesta terça-feira

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Bruno Wendel
Publicado em 6 de outubro de 2026 às 05:00
Está previsto para às 8h desta terça-feira (6), o júri popular dos acusados de matar o cabeleireiro Valdir Macário, conhecido por atender artistas baianos e nacionais. Os réus Edgar da Silva Santos, o "Chocolate", e Patric Ribeiro Tupinambá, respondem por homicídio qualificado e devem enfrentar o júri popular, no Fórum Ruy Barbosa, quase dez anos após o crime.
Valdir Macário foi morto no próprio salão de beleza
"A gente vai apresentar o que está no processo sem nenhuma delonga e sem passar a mão na cabeça de ninguém. Vamos bater no processo de forma objetiva e clara, sem criar nenhuma palavra fora do contexto, para que o Conselho de Sentença se sinta seguro em julgar e, prontamente, decida pela condenação dos réus", declara o advogado da família da vítima e assistente de acusação, Alonso Guimarães.
O crime aconteceu em 12 de novembro de 2016, dentro do salão de beleza de Valdir. De acordo com a denúncia do Ministério Público da Bahia, Patric e outros dois homens armados invadiram o estabelecimento a mando do traficante Edgar. Ao perceber a chegada do grupo, o empresário tentou se refugiar no banheiro, mas foi alcançado e morto a tiros.
As investigações apontam que o homicídio teria sido motivado por vingança. Segundo o MP, Edgar responsabilizava Valdir por supostamente facilitar o relacionamento entre seu irmão e a companheira dele. Antes da execução do cabeleireiro, o irmão já havia sobrevivido a um atentado que, conforme a polícia, também teria sido encomendado por Edgar mediante o pagamento de R$ 20 mil.
Durante os interrogatórios, Edgar confessou ter ordenado a morte de Valdir e afirmou que tomou a decisão após descobrir a traição da companheira. Já Patric admitiu participação na invasão ao salão e declarou que mantinha uma relação de confiança com Edgar, a quem via como uma figura paterna.