Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Acusados de matar cabeleireiro de artistas baianos vão a júri nesta terça-feira

Edgar “Chocolate” e Patric Ribeiro respondem por homicídio qualificado pela morte de Valdir Macário, assassinado dentro do próprio salão em 2016

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 05:00

Valdir Macário foi morto no próprio salão de beleza
Valdir Macário foi morto no próprio salão de beleza Crédito: Reprodução e Arquivo CORREIO

Está previsto para às 8h desta terça-feira (6), o júri popular dos acusados de matar o cabeleireiro Valdir Macário, conhecido por atender artistas baianos e nacionais. Os réus Edgar da Silva Santos, o "Chocolate", e Patric Ribeiro Tupinambá, respondem por homicídio qualificado e devem enfrentar o júri popular, no Fórum Ruy Barbosa, quase dez anos após o crime.

Valdir Macário foi morto no próprio salão de beleza

Valdir Macário foi morto no próprio salão de beleza por Reprodução
Valdir Macário foi morto no próprio salão de beleza por Reprodução
Valdir Macário foi morto no próprio salão de beleza por Reprodução
Valdir Macário foi morto no próprio salão de beleza por Reprodução
Valdir Macário foi morto no próprio salão de beleza por Reprodução
Valdir Macário foi morto no próprio salão de beleza por Reprodução e Arquivo CORREIO
1 de 6
Valdir Macário foi morto no próprio salão de beleza por Reprodução

"A gente vai apresentar o que está no processo sem nenhuma delonga e sem passar a mão na cabeça de ninguém. Vamos bater no processo de forma objetiva e clara, sem criar nenhuma palavra fora do contexto, para que o Conselho de Sentença se sinta seguro em julgar e, prontamente, decida pela condenação dos réus", declara o advogado da família da vítima e assistente de acusação, Alonso Guimarães.

O crime aconteceu em 12 de novembro de 2016, dentro do salão de beleza de Valdir. De acordo com a denúncia do Ministério Público da Bahia, Patric e outros dois homens armados invadiram o estabelecimento a mando do traficante Edgar. Ao perceber a chegada do grupo, o empresário tentou se refugiar no banheiro, mas foi alcançado e morto a tiros.  

As investigações apontam que o homicídio teria sido motivado por vingança. Segundo o MP, Edgar responsabilizava Valdir por supostamente facilitar o relacionamento entre seu irmão e a companheira dele.  Antes da execução do cabeleireiro, o irmão já havia sobrevivido a um atentado que, conforme a polícia, também teria sido encomendado por Edgar mediante o pagamento de R$ 20 mil.

Durante os interrogatórios, Edgar confessou ter ordenado a morte de Valdir e afirmou que tomou a decisão após descobrir a traição da companheira. Já Patric admitiu participação na invasão ao salão e declarou que mantinha uma relação de confiança com Edgar, a quem via como uma figura paterna.

Mais recentes

Imagem - Quando o engasgo deixa de ser normal e passa a exigir atenção

Quando o engasgo deixa de ser normal e passa a exigir atenção
Imagem - Temporada de cruzeiros começa na Bahia com previsão de 179 mil turistas

Temporada de cruzeiros começa na Bahia com previsão de 179 mil turistas
Imagem - Dor nas costas não é só incômodo: veja quando pode virar um problema incapacitante

Dor nas costas não é só incômodo: veja quando pode virar um problema incapacitante