Acuso de homicídio é preso após ser flagrado com drogas na Bahia

O homem acusado de matar o adolescente Luiz Henrique Souza Lessa, 17 anos, em julho deste ano na região conhecida como Portelinha, no município de Itapé, sul da Bahia, foi preso nesta terça-feira (19). Ele também havia sido preso em flagrante na segunda (18), por tráfico de drogas na cidade de Pau Brasil.



A vítima foi golpeada na cabeça e face com uma arma branca. “Em depoimento, o autor confirmou a participação no crime e disse que a motivação foi uma discussão”, explicou o coordenador da 6ª Coorpin, Evy Paternostro.