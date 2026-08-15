Adidas inaugura primeira loja no interior da Bahia; saiba onde fica

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Thais Borges
O Boulevard Shopping Feira de Santana passou a oferecer a primeira loja da Adidas no interior da Bahia, reforçando a posição do empreendimento como um dos principais centros de compras e experiências da região. A chegada da marca representa um novo momento para o varejo local e amplia o acesso do público a uma das principais grifes esportivas internacionais.
A loja fica próxima à Farm e, de acordo com o centro de compras, a nova unidade conta com um portfólio diversificado de produtos para diferentes perfis de consumidores, incluindo atletas e pessoas que buscam aliar conforto e estilo à rotina.
Adidas inaugura primeira unidade em Feira de Santana, no Boulevard Shopping
“Receber a primeira Adidas do interior da Bahia é um marco importante para o Boulevard. Seguimos trabalhando para oferecer uma maior diversidade de lojas para os nossos clientes e contribuir cada vez mais com o desenvolvimento da nossa cidade”, destaca o superintendente do shopping, Caio Gama.
Além de ampliar o mix de operações do empreendimento, a chegada da Adidas também contribui para a geração de empregos e o fortalecimento do comércio local. A nova unidade acompanha o movimento de expansão do varejo na região e pode favorecer a atração de outras marcas e operações para Feira de Santana.