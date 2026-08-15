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Adidas inaugura primeira loja no interior da Bahia; saiba onde fica

Loja reúne produtos para atletas e consumidores que buscam aliar conforto e estilo

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 15 de agosto de 2026 às 11:04

Adidas inaugura primeira unidade em Feira de Santana, no Boulevard Shopping
Adidas inaugura primeira unidade em Feira de Santana, no Boulevard Shopping Crédito: Divulgação

O Boulevard Shopping Feira de Santana passou a oferecer a primeira loja da Adidas no interior da Bahia, reforçando a posição do empreendimento como um dos principais centros de compras e experiências da região. A chegada da marca representa um novo momento para o varejo local e amplia o acesso do público a uma das principais grifes esportivas internacionais.

A loja fica próxima à Farm e, de acordo com o centro de compras, a nova unidade conta com um portfólio diversificado de produtos para diferentes perfis de consumidores, incluindo atletas e pessoas que buscam aliar conforto e estilo à rotina.

Adidas inaugura primeira unidade em Feira de Santana, no Boulevard Shopping

Adidas inaugura primeira unidade em Feira de Santana, no Boulevard Shopping por Divulgação
Adidas inaugura primeira unidade em Feira de Santana, no Boulevard Shopping por Divulgação
Shopping Boulevard Feira, em Feira de Santana por Divulgação
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Adidas inaugura primeira unidade em Feira de Santana, no Boulevard Shopping por Divulgação

“Receber a primeira Adidas do interior da Bahia é um marco importante para o Boulevard. Seguimos trabalhando para oferecer uma maior diversidade de lojas para os nossos clientes e contribuir cada vez mais com o desenvolvimento da nossa cidade”, destaca o superintendente do shopping, Caio Gama.

Além de ampliar o mix de operações do empreendimento, a chegada da Adidas também contribui para a geração de empregos e o fortalecimento do comércio local. A nova unidade acompanha o movimento de expansão do varejo na região e pode favorecer a atração de outras marcas e operações para Feira de Santana.

Tags:

Feira de Santana

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