COMÉRCIO

Adidas inaugura primeira loja no interior da Bahia; saiba onde fica

Loja reúne produtos para atletas e consumidores que buscam aliar conforto e estilo

Thais Borges

Publicado em 15 de agosto de 2026 às 11:04

Adidas inaugura primeira unidade em Feira de Santana, no Boulevard Shopping Crédito: Divulgação

O Boulevard Shopping Feira de Santana passou a oferecer a primeira loja da Adidas no interior da Bahia, reforçando a posição do empreendimento como um dos principais centros de compras e experiências da região. A chegada da marca representa um novo momento para o varejo local e amplia o acesso do público a uma das principais grifes esportivas internacionais.

A loja fica próxima à Farm e, de acordo com o centro de compras, a nova unidade conta com um portfólio diversificado de produtos para diferentes perfis de consumidores, incluindo atletas e pessoas que buscam aliar conforto e estilo à rotina.

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“Receber a primeira Adidas do interior da Bahia é um marco importante para o Boulevard. Seguimos trabalhando para oferecer uma maior diversidade de lojas para os nossos clientes e contribuir cada vez mais com o desenvolvimento da nossa cidade”, destaca o superintendente do shopping, Caio Gama.