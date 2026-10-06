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Adoção tardia: 296 crianças e adolescentes esperam por uma família na Bahia

TJBA lança campanha para ampliar o olhar sobre os acolhidos; maioria dos que aguardam adoção é formada por adolescentes

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 10:34

296 crianças e adolescentes esperam por uma família na Bahia
296 crianças e adolescentes esperam por uma família na Bahia Crédito: Diulgação

No Mês das Crianças, celebrado em outubro, o Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) promove uma campanha de sensibilização sobre a adoção tardia e chamar atenção para crianças e adolescentes que esperam por uma família. Na Bahia, 1.216 crianças e adolescentes estão acolhidos em instituições, sendo que 296 estão aptos à adoção. Desse total, 74 já estão vinculados a pretendentes, segundo dados do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento (SNA).

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O cenário reforça um dos principais desafios da adoção: enquanto os pretendentes costumam demonstrar preferência por crianças mais novas, os adolescentes são maioria entre os acolhidos que aguardam uma família. O maior grupo é formado por adolescentes de 14 a 16 anos, seguido pelo de 12 a 14 anos. Atualmente, 1.269 pretendentes estão ativos no SNA.

A chamada adoção tardia refere-se à adoção de crianças com três anos ou mais e de crianças e adolescentes com irmãos, deficiência, doença crônica ou necessidades específicas de saúde. “Existe uma ideia equivocada de que adoção é apenas para crianças pequenas. Mas os adolescentes têm muito afeto para dar e precisam receber cuidado, proteção e amor”, afirma a desembargadora Andréa Paula Matos de Miranda, responsável pela Coordenadoria da Infância e da Juventude (CIJ) do TJBA.

A CIJ coordena políticas judiciárias voltadas à defesa dos direitos de crianças e adolescentes e atua em parceria com as Varas da Infância e da Juventude para fortalecer as ações nessa área.

Como adotar uma criança ou adolescente

No Brasil, o primeiro passo para quem deseja adotar é procurar uma Vara da Infância e da Juventude. A habilitação é gratuita e pode ser solicitada por pessoas maiores de 18 anos, independentemente do estado civil. Também é necessário respeitar a diferença mínima de 16 anos entre o pretendente e a criança ou o adolescente.

Nas comarcas onde o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento (SNA) já foi implementado, o interessado pode fazer um pré-cadastro com informações pessoais, dados familiares e o perfil da criança ou do adolescente que deseja adotar. A partir daí, o processo de habilitação é analisado pela Justiça e, caso o pretendente seja habilitado, seus dados passam a integrar o sistema para eventual vinculação com uma criança ou adolescente.

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