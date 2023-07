Adolescente apreendido confessa que matou menina de 9 anos em Conquista

Um adolescente de 17 anos foi apreendido acusado pela morte da menina Alícia Neres da Silva, de 9 anos, em Vitória da Conquista, sudoeste baiano. O crime aconteceu na sexta e o corpo da garota foi achado no dia seguinte, em um matagal no povoado da Choça. O suspeito foi detido nesta segunda-feira (3) pela Polícia Civil, depois de várias buscas.

Segundo a polícia, o adolescente confessou o crime e ainda mostrou aos investigadores os instrumentos que usou para golpear e matar Alícia. As roupas que ele usou no dia foram apreendidas e encaminhadas ao Departamento de Polícia Técnica (DPT).

A investigação da 10ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) aponta que o adolescente agiu só. Não foi informado o que teria motivado o crime.

O corpo de de Alícia foi enterrado no domingo (2), no cemitério do povoado.