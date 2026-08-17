Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Adolescente de 13 anos é agredido com pedaço de madeira após bola atingir portão de vizinho na Bahia

Vítima apresentou lesões nos braços e nas pernas

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 15:40

Agressão ocorreu em Vitória da Conquista
Agressão ocorreu em Vitória da Conquista Crédito: Reprodução

Um adolescente de 13 anos foi agredido com um pedaço de madeira após uma bola atingir o portão de um vizinho em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. O caso aconteceu na noite de sábado (15), no bairro Felícia.

Segundo a Polícia Militar, equipes da 77ª Companhia Independente (CIPM) foram acionadas pelo Centro Integrado de Comunicações (Cicom) para averiguar uma denúncia de agressão na Rua José Firmo Dias.

No local, o padrasto do adolescente relatou que o enteado e outros jovens caminhavam pela via quando um vizinho, que estava em uma motocicleta, teria agredido o grupo. De acordo com o suspeito, os adolescentes haviam chutado uma bola contra o portão de sua residência. 

Conforme o relato de uma das vítimas, o homem utilizou um pedaço de madeira, inicialmente descrito como um taco de beisebol, para agredir os adolescentes. Um dos jovens foi atingido no braço. Quando a guarnição chegou ao local, o suspeito já havia deixado a área em uma motocicleta.

Leia mais

Imagem - Auditoria do TCE encontra problemas em mais da metade das pontes inspecionadas na Bahia

Auditoria do TCE encontra problemas em mais da metade das pontes inspecionadas na Bahia

Imagem - Rifeiro de 32 anos morre após ser baleado dentro de carro no sul da Bahia

Rifeiro de 32 anos morre após ser baleado dentro de carro no sul da Bahia

Imagem - Quem é Bruno Karttos, dono do Feira FC e alvo de operação que investiga esquema de R$ 1,4 bilhão na Bahia

Quem é Bruno Karttos, dono do Feira FC e alvo de operação que investiga esquema de R$ 1,4 bilhão na Bahia

O adolescente recebeu atendimento médico e apresentou lesões nos braços e nas pernas. Guias para a realização de perícia foram expedidas.

O caso é investigado pelo Núcleo da Criança e do Adolescente de Vitória da Conquista. Oitivas e diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias da ocorrência.

Tags:

Vitória da Conquista

Mais recentes

Imagem - Ônibus bate em poste e deixa região de São Rafael sem energia elétrica

Ônibus bate em poste e deixa região de São Rafael sem energia elétrica
Imagem - Anvisa proíbe venda de lombo canadense por excesso de conservantes

Anvisa proíbe venda de lombo canadense por excesso de conservantes
Imagem - Dupla é presa por espalhar “toque de recolher” em cidade da Bahia

Dupla é presa por espalhar “toque de recolher” em cidade da Bahia