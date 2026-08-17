CRIME

Adolescente de 13 anos é agredido com pedaço de madeira após bola atingir portão de vizinho na Bahia

Vítima apresentou lesões nos braços e nas pernas

Millena Marques

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 15:40

Agressão ocorreu em Vitória da Conquista Crédito: Reprodução

Um adolescente de 13 anos foi agredido com um pedaço de madeira após uma bola atingir o portão de um vizinho em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. O caso aconteceu na noite de sábado (15), no bairro Felícia.

Segundo a Polícia Militar, equipes da 77ª Companhia Independente (CIPM) foram acionadas pelo Centro Integrado de Comunicações (Cicom) para averiguar uma denúncia de agressão na Rua José Firmo Dias.

No local, o padrasto do adolescente relatou que o enteado e outros jovens caminhavam pela via quando um vizinho, que estava em uma motocicleta, teria agredido o grupo. De acordo com o suspeito, os adolescentes haviam chutado uma bola contra o portão de sua residência.

Conforme o relato de uma das vítimas, o homem utilizou um pedaço de madeira, inicialmente descrito como um taco de beisebol, para agredir os adolescentes. Um dos jovens foi atingido no braço. Quando a guarnição chegou ao local, o suspeito já havia deixado a área em uma motocicleta.

O adolescente recebeu atendimento médico e apresentou lesões nos braços e nas pernas. Guias para a realização de perícia foram expedidas.