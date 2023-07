Adolescente de 14 anos é agredida com chicote em festa em Pedrão

Uma adolescente de 14 anos foi agredida com um chicote para cavalos, durante uma briga entre populares em uma festa no município de Pedrão, no centro-norte baiano, na última quarta-feira (12).



De acordo com a mãe da menina, Daiane das Neves, o caso aconteceu após cinco mulheres a agredirem, e sua filha entrar na briga, tentando defendê-la. O vídeo das agressões circula nas redes sociais.



"Era meu aniversário, junto com o da cidade de Pedrão, e eu conhecia só uma das mulheres, que foi a que chamou as outras para me baterem. Elas não aguentaram me ver arrumada, e no final da festa, vieram para cima de mim, dizendo 'Feliz aniversário'", afirma Daiane.