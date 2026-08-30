Adolescente de 14 anos morre após explosão de gás que também matou a mãe na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Thais Borges
Publicado em 30 de agosto de 2026 às 13:58
A adolescente Thalita dos Santos Nascimento, 14 anos, morreu na noite do último sábado (29), após passar quase dez dias internada depois de uma explosão de gás que atingiu três casas em Santo Antônio de Jesus. Ela foi a segunda vítima da explosão e estava sendo atendida no Hospital Geral do Estado (HGE) desde o dia 19 deste mês, quando o acidente aconteceu.
Diana e Thalita, mãe e filha, morreram após ficarem internadas por ferimentos devido a uma explosão
Na última terça-feira (25), a mãe dela, Diana Guimarães dos Santos da Silva, 42 anos, morreu após ficar seis dias internada em decorrência do acidente. Diana tinha sofrido queimaduras de terceiro grau em várias partes do corpo e, segundo informações divulgadas pela TV Bahia, teve complicações durante uma cirurgia.
Diana e Thalita tinham sido encaminhadas ao HGE devido à gravidade dos ferimentos. Thalita completou 14 anos enquanto estava internada no hospital, no último dia 24.
Outra vítima é Eloisa Silva, 9 anos, que permanece internada em um hospital de Santo Antônio de Jesus. A menina sofreu queimaduras no rosto e nas pernas e teve uma fratura no fêmur. Segundo familiares, ela estava dormindo na casa de Thalita no momento da explosão.
Suspeita envolve botijão de gás
A explosão aconteceu na região de Casco, em Santo Antônio de Jesus, durante a madrugada. A hipótese levantada inicialmente é de que um vazamento de gás tenha provocado o acidente.
Diana e Thalita, mãe e filha, morreram após ficarem internadas por ferimentos devido a uma explosão
Informações preliminares apontam que a mangueira do botijão estava vencida desde 2019. A Defesa Civil informou, porém, que uma perícia deverá determinar oficialmente o que provocou a explosão.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado por volta das 5h e encaminhou uma das vítimas para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus (HRSAJ). As outras duas foram retiradas do local por equipes do Corpo de Bombeiros, com ajuda de moradores, e também levadas para atendimento.