Adolescente de 14 anos suspeito de homicídio é apreendido com arma e drogas em Fátima

Um adolescente, de 14 anos, suspeito de um homicídio ocorrido na segunda-feira (11) em Cícero Dantas, foi apreendido por policiais militares da 21ª CIPM no município de Fátima, no final da manhã desta sexta-feira (15). Com o suspeito, a PM encontrou uma arma de fogo, maconha e cocaína. Um outro homem, também suspeito do homicídio, estava com o adolescente.



Os PMs foram informados de que dois indivíduos suspeitos da morte estariam portando um revólver em via pública no bairro Tomé. Ao chegarem, os militares identificaram e abordaram dois suspeitos, um adolescente e um adulto, ambos naturais do estado de Sergipe. Aos policiais, o adolescente admitiu a autoria do homicídio, que ocorreu no município vizinho.