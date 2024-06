CRIMINALIDADE

Adolescente de 15 anos é baleada após tiroteio em Massaranduba

Jovem deu entrada no Hospital do Subúrbio

Uma adolescente de 15 anos foi baleada durante um tiroteio entre policiais militares e um grupo de homens armados no bairro de Massaranduba, em Salvador, na noite de segunda-feira (17). A jovem deu entrada no Hospital do Subúrbio.