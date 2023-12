Adolescente de 15 anos morre afogado em praia de Arembepe

Um adolescente de 15 anos morreu após se afogar na Praia da Terceira, em Arembepe, que fica na orla marítima de Camaçari, Região Metropolitana de Salvador, no início da manhã desta segunda-feira (25).



Lucas da Hora Alves, foi resgatado por salva-vidas, que prestaram atendimentos até a chegada do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu), mas não resistiu.



A Polícia Civil informou que a 26ª Delegacia Territorial (DT/Vila de Abrantes) foi acionada e expediu as guias para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica (DPT), de remoção e encaminhamento do corpo.