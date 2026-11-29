AUTOR TENTOU FUGIR

Adolescente de 16 anos é vítima de feminicídio dentro de casa na Bahia; suspeito foi preso

Hellena Ferreira dos Santos foi morta a golpes de arma branca em Santa Cruz da Vitória

Thais Borges

Publicado em 29 de novembro de 2026 às 15:55

Hellena Ferreira dos Santos foi morta em Santa Cruz da Vitória Crédito: Reprodução

Um homem de 24 anos foi preso em flagrante suspeito de matar a adolescente Hellena Ferreira dos Santos, 16 anos, neste domingo (29), no município de Santa Cruz da Vitória, no sul da Bahia. A vítima foi atingida por golpes de arma branca dentro de uma casa no bairro Santo Antônio.

Segundo a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 9h, quando policiais da 63ª Companhia Independente de Polícia Militar foram acionados após o crime. A guarnição iniciou buscas para localizar o suspeito. Durante a ação, o homem tentou fugir em direção a uma área de mata ao receber ordem de parada, mas foi alcançado pelos policiais.

Depois de ser preso, ele foi levado inicialmente a uma unidade de saúde do município para avaliação médica e, em seguida, apresentado na delegacia de Itabuna.