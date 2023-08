Adolescente de Salvador desaparecido há 9 dias é encontrado na BR-101

Policiais rodoviários federais conseguiram identificar e resgatar um adolescente que estava desaparecido desde o dia 31 de julho, na manhã desta quarta-feira (9). A ação ocorreu nas proximidades de Conceição do Almeida, no quilômetro 246 da BR-101. Ele caminhava à beira da rodovia.



Os agentes da PRF foram alertados por uma ligação anônima que apontava a presença de um adolescente na margem da rodovia. Ao chegar no local, a equipe encontrou o menor e providenciou os cuidados básicos necessários.