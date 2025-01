BUSCAS EM ANDAMENTO

Adolescente desaparece após ser arrastado por correnteza em praia na Bahia

Filipe Marinho, de 13 anos, é procurado desde quarta-feira (1°)

Segundo a família, Filipe Marinho Lima jogava bola com amigos no Povoado de Bom Jesus dos Pobres, no início da tarde, quando a bola caiu no mar. Na tentativa de recuperar o brinquedo, Filipe entrou na água e, logo depois, desapareceu.